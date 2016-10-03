БПП у Раді обрав заступниками голови Березенка та Луценко

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook депутат з БПП Ольга Червакова.

"Сергія Березенка та Ірину Луценко обрано заступниками голови фракції БПП - рішення фракції", - написала вона.

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Нагадаємо, головою найбільшої в українському парламенті фракції є Ігор Гринів, його першим заступником - Ігор Кононенко, заступниками - Олександр Третьяков, Оксана Продан, Андрій Павелко, Анатолій Матвієнко та Олексій Гончаренко. Всього фракція нараховує наразі 143 депутати.

Березенко до серпня 2015 року займав посаду голови Державного управління справами і згодом був обраний за результатами довиборів у окрузі №205 в Чернігові. Ірина Луценко є дружиною чинного генерального прокурора, вона пройшла в парламент за списком БПП (була у ньому під №70).