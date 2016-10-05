Як розуміти "Мінськ": у МЗС розповіли про принципові розбіжності з Росією

Про це глава МЗС сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

«По-перше, санкції мають застосовуватися доти, поки Росія у буквальному сенсі не піде з України. І я вірю в людей та у країни, які роблять вільний вибір. І це - ваш вибір, а вибір України - досягти справжнього успіху. І це те, що нам слід зробити, аби вижити та досягти успіху», - наголосив Клімкін.

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Міністр також зазначив, що Київ та Москва мають принципові розбіжності щодо виконання мінських домовленостей.

«Ми маємо принципові розбіжності з Росією щодо того, як нам розуміти «Мінськ». Росія хоче легалізувати російський протекторат на Донбасі. Для цього (на думку Москви) спершу треба провести голосування (у Верховній Раді), і лише після цього говорити про те, чи піде Росія з Донбасу і чи передасть Донбас під контроль ОБСЄ, щоб там запанувала справжня безпека», - сказав Клімкін.