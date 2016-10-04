Нуланд відвідає Москву, де обговорить реалізацію Мінських домовленостей

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

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Спершу Нуланд попрямує до Брюсселя, де зараз з візитом перебуває держсекретар Джон Керрі. Там вона планує виступити з промовою про трансатлантичних відносинах, яку організовує німецький фонд Маршалла.

Очікується, що в Москві вона проведе переговори з приводу ситуації на сході України і кроків, необхідних для реалізації Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його стабілізувати хитке перемир'я на сході України.