Нуланд відвідає Москву, де обговорить реалізацію Мінських домовленостей

00:59, 04 жовтня 2016
Світ
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Помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідає Москву, щоб зустрітися з «російськими високопосадовцями».

REUTERS

Про це йдеться в повідомленні Держдепартаменту США.

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Спершу Нуланд попрямує до Брюсселя, де зараз з візитом перебуває держсекретар Джон Керрі. Там вона планує виступити з промовою про трансатлантичних відносинах, яку організовує німецький фонд Маршалла.

Очікується, що в Москві вона проведе переговори з приводу ситуації на сході України і кроків, необхідних для реалізації Мінських домовленостей.

Як повідомляв УНІАН раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його стабілізувати хитке перемир'я на сході України.

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