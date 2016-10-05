У конкурсі на посаду голови Житомирської ОДА переміг її чинний керівник Гундич

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністарції з посиланням на дані Нацагентства з питань держслужби.

Як зазначається у повідомленні, резервним кандидатом у губернатори Житомирської області став в. о. начальника управління Держслужби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів Житомирської області Олександр Шпита.

Кабмін тепер має підготувати відповідний проект указу президента.

Читайте такожПереможцем конкурсу на посаду голови Харківської ОДА стала Юлія Світлична

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня президент України Петро Порошенко оголосив конкурс на зайняття посад голів Житомирської та Харківської ОДА та 6 районів у 4 областях.

31 серпня президент звільнив Сергія Машковського з посади голови Житомирської ОДА. Т.в.о. голови Житомирської ОДА став Ігор Гундич.

Довідка УНІАН. Ігор Гундич у 2006-2010 роках працював на посаді першого заступника Житомирського міського голови з питань діяльності виконавчих органів, у 2012-2016 роках був директором компанії «Елітне» Бердичівького району Житомирської області.