Порошенко звільнив голову Житомирської ОДА
03:03, 01 вересня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення голови Житомирської облдержадміністрації Сергія Машковського.
Порошенко звільнив голову Житомирської ОДА / УНІАН
Про це йдеться в указі президента №376/2016, опублікованому на сайті президента.
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"Звільнити Машковського з посади голови Житомирської облдержадміністрації згідно з поданою ним заявою", – йдеться в тексті документа.
Виконувати обов'язки очільника ОДА буде заступник Машковського Ігор Гундіч.
Як повідомляв УНІАН, голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський 16 серпня написав заяву на звільнення із займаної посади за власним бажанням.
Довідка УНІАН. Машковський пропрацював на посаді голови Житомирської ОДА більше 2-х років. Його офіційне представлення як губернатора відбулося 23 липня 2014-го року.
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