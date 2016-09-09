Порошенко оголосив конкурс на зайняття посад голів Житомирської та Харківської ОДА та 6 голів районів

Про це йдеться у розпорядженні президента № 237/2016-рп «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад голови Житомирської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної державної адміністрації», розміщеному на сайті глави держави.

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«Відповідно до частини 2 статті 23 Закону України «Про державну службу»: оголосити конкурс на зайняття вакантних посад голови Житомирської обласної державної адміністрації та голови Харківської обласної державної адміністрації», - зазначено в документі.

Крім того, розпорядженням затверджуються умови проведення конкурсу.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Також президент розпорядженням №238/2016-рп оголосив конкурс на посади шести голів районних держаних адміністрацій у Київській, Житомирській, Луганській та Львівській областях.

«Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу": оголосити конкурс на зайняття вакантних посад голів районних державних адміністрацій: голови Олевської районної державної адміністрації Житомирської області; голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області; голови Фастівської районної державної адміністрації Київської області; голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області; голови Жидачівської районної державної адміністрації Львівської області; голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області», - йдеться в документі.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Порошенко оголосив про відставку Бориса Ложкіна з посади глави Адміністрації президента і про призначення на цю посаду голови Харківської ОДА Ігоря Райніна. Пізніше президент призначив Юлію Світличну т.в.о. голови Харківської облдержадміністрації.

31 серпня Порошенко звільнив Сергія Машковського з посади голови Житомирської ОДА. Т.в.о. голови Житомирської ОДА став Ігор Гундич.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Порошенко оголосив про відставку Бориса Ложкіна з посади глави Адміністрації президента і про призначення на цю посаду голови Харківської ОДА Ігоря Райніна. Пізніше президент призначив Юлію Світличну т.в.о. голови Харківської облдержадміністрації.

31 серпня Порошенко звільнив Сергія Машковського з посади голови Житомирської ОДА. Т.в.о. голови Житомирської ОДА став Ігор Гундич.