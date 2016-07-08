У США розчаровані блокуванням Росією розширення мандату ОБСЄ на кордоні з Україною

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Зважаючи на немотивоване обмеження роботи спостережної місії на кордоні, вона знову буде не у змозі встановити повну міру участі Росії у постачанні зброї, фінансуванні та направленні персоналу для підтримки сепаратистів на сході Україні», – заявив 7 липня представник США в ОБСЄ Даніел Бер.

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Він наголосив, що пункт 4 Мінського протоколу визначає чітку роль ОБСЄ щодо моніторингу обох сторін українсько-російського кордону.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство закордонних справ України висловлює обурення через блокування російською стороною пропозиції щодо розширення мандату місії спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва у Європі на всю неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону.