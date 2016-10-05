Клімкін заявив про необхідність вивчення ризиків, які можуть виникнути в разі введення візового режиму з РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам після урядового засідання в середу.

«Росія розпочне хвилю шаленої пропаганди. Крім того, ми теж розуміємо, що у випадку запровадження такого візового режиму, Росія буде намагатися максимально ускладнити процедуру отримання віз, можливо, натомість пропонуючи якісь форми громадянства. Тому всі ці ризики мають бути чітко нами вивчені, і на основі того будемо, відповідно, приймати рішення. Саме це і є ключовим елементом нашої позиції» , - сказав міністр

«Безумовно, нам потрібно зміцнення безпеки на наших кордонах... Але, по-перше, давайте запитаємо себе, чи збільшиться безпека. Я вважаю, що російські спецслужби дуже швидко пристосуються. З іншого боку, ми чудово розуміємо, що на сьогодні мільйони українців відвідують Росію, вони там працюють. Тому, по-перше, маємо рухатися до того, щоб у нас було більше безпеки. По-друге, (необхідно) чітко оцінити і переваги, і ризики цього. І з точки зору прийняття самого рішення, і з точки зору часових рамок. І, звичайно, нам потрібно зрозуміти, що ще необхідно зробити для зміцнення безпеки за рамками цього рішення», - зазначив Клімкін.

За його словами, терміни реалізації рішення у випадку позитивного голосування в парламенті будуть залежати «від того, яка буде досягнута домовленість - перше, друге - від технічної розробки».

Читайте такожВ Раді ініціюватимуть розширення санкцій проти Росії

«Я вже казав, що ми приблизно оцінювали потреби МЗС, щоб запровадити видачу віз. Це, звичайно, і додаткові консульські посади, це і додаткове обладнання. Це все ми маємо зробити. В принципі ми готові, ми знаємо, що маємо зробити. Але, звичайно, маємо чітко сказати, що це не питання тижнів - це питання вимагає і серйозного політичного опрацювання, необхідної логістики», - зауважив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час Погоджувальної ради голів фракцій і комітетів запропонував обговорити можливість введення візового режиму з Росією і розширення санкцій щодо РФ. Спікер нагадав, що на початку 2016 року він вніс до парламенту проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян.

Парубій прогнозує, що парламент розгляне питання про введення візового режиму з Росією вже на цій сесії.