Партія регіонів має свою антикризову програму

У Партії регіонів є своя антикризова програма, запевняє лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«У нас є своя антикризова програма», - сказав лідер ПР. Він зазначив, що Партія регіонів моніторила всі рішення уряду Юлії ТИМОШЕНКО, проводила засідання опозиційного Кабінету міністрів і направляла свої рішення керівництву України. «Ми направляли свої рішення до Кабінету міністрів, Президентові, але не одержали жодної відповіді. Фактично наші рішення були проігноровані», - сказала лідер регіоналів.

В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Партії регіонів доведеться виправляти помилки нинішнього Кабміну. «Нам абсолютно зрозуміло, що нам доведеться помилки всі виправляти і проводити політику, яка б була узгоджена з українським народом або одержала в українського народу підтримку», - сказав він, додавши, що таку підтримку ПР сподівається одержати на цих дострокових виборах.