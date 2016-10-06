БПП не голосуватиме за введення візового режиму з Росією

Про це, як повідомили в прес-службі БПП, журналістам у Верховній Раді заявив заступник лідера фракції БПП Олексій Гончаренко.

«Наша фракція на засіданні прийняла рішення не голосувати за постанову про введення візового режиму з РФ», - сказав він.

За словами Гончаренка, таке рішення прийнято зважаючи на кілька причин. «По-перше, ми є проурядова фракція, отже, ми не можемо приймати рішення без спілкування з урядом. Є позиція міністра закордонних справ, який аргументує, що це неправильно робити, що ми для цього не підготовлені. По-друге, в нас є мільйон українців, які працюють в Росії і заробляють гроші для своєї родини. Росія, звичайно, зробить симетричну відповідь на введення віз. А отже буде перекрита для багатьох українців можливість відвідувати РФ з метою заробітку», - сказав він.

Заступник лідера фракції БПП наголосив, що питання про введення візового режиму з РФ «потребує зваженості і обережності». «Емоції не повинні домінувати під час прийняття цього рішення», - наголосив Гончаренко.

Раніше заступник голови фракції БПП Анатолій Матвієнко в коментарі УНІАН заявив, що фракція вважає за потрібне провести консультації щодо питання про введення візового режиму з РФ.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада планує звернутися до уряду щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян.

3 жовтня голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час Погоджувальної ради голів фракцій і комітетів запропонував обговорити можливість введення візового режиму з Росією і розширення санкцій щодо РФ. Спікер нагадав, що на початку 2016 року він вніс до парламенту проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян.

Пізніше того ж дня Парубій спрогнозував, що парламент розгляне питання про введення візового режиму з Росією вже на цій сесії. Фракції «Народний фронт» та ВО «Батьківщина» заявляли, що мають намір підтримати ініціативу про введення візового режиму з Росією.