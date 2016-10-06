Росіяни вважають, що військове рішення на Донбасі все-таки можливе - Расмуссен

Про це заявив екс-генсек НАТО, нині радник президента України Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю виданню "Новое время".

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"Проблема в тому, що росіяни вважають, ніби військове рішення все-таки можливо. Володимир Путін погрожує і однозначно дає зрозуміти, що хоче тримати Україну на повідку. Йому потрібна економічно і політично слабка Україна, а заморожений конфлікт на Донбасі - спосіб цього досягти", - заявив Расмуссен.