Нардеп від "Опоблоку" побачив "ідіотизм" у запровадження візового режиму з країною-агресором

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає ТСН.

"Це або емоційний ідіотизм, або.. писалося Дмитром Кисельовим (головним пропагандистом РФ – ред.) з метою розбурхати усередині українське суспільство і відвести увагу від тих проблем, які найбільше сьогодні потребують рішень парламенту", - вважає Павленко.

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У той же час, відповідаючи на запитання ведучого, Павленко насилу вимовив, що Росія є агресором.

"Це рішення нас жодним чином не наближає до завершення війни. Більше того, воно навпаки вводить певну ескалацію", - сказав "опозиціонер".

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня голова Верховної Ради України Андрій Парубій під час Погоджувальної ради голів фракцій і комітетів запропонував обговорити можливість введення візового режиму з Росією і розширення санкцій щодо РФ. Спікер нагадав, що на початку 2016 року він вніс до парламенту проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян.

Пізніше того ж дня Парубій спрогнозував, що парламент розгляне питання про введення візового режиму з Росією вже на цій сесії. Фракції «Народний фронт» та ВО «Батьківщина» заявляли, що мають намір підтримати ініціативу про введення візового режиму з Росією.