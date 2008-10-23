Черновецький обіцяє бути хорошим прем'єр-міністром

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що претендуватиме на посаду прем`єр-міністра України, якщо його політична сила на виборах до Верховної Ради набере понад 10%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні на брифінгу в мерії.

“За умови, що ми наберемо понад 10% на виборах, я претендуватиму на посаду прем`єр-міністра України. Тому що весь мій попередній досвід роботи переконав киян і багатьох українців у тому, що Київ сьогодні – це процвітаюче місто, хоча є різні нюанси… Я вважаю, все, що ми зробили, цілком може бути трансформовано в економіку, політику України на найвищому рівні, щоб всі українці жили хоча б як у Києві», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Він підкреслив, що на 100% упевнений, що Блок Черновецького пройде у ВР, і 10% вважає серйозною заявкою для його політичної сили.

“Я вважаю, що буду хорошим прем`єр-міністром. І я буду першим народним прем`єр-міністром», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також сказав, що не піде у відпустку на час передвиборчої кампанії, а також члени його команди залишатимуться на своїх місцях у мерії. Якщо ж буде необхідність виїхати в інші регіони, то оформлятимуться відпустки за свій рахунок. «Я діятиму суворо в рамках закону, який говорить, що я не повинен йти з поста мера Києва», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Щодо того, з ким блокуватиметься його політична сила, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що його партнером у блоці, швидше за все, стане Християнсько-демократична партія України. Сьогодні на брифінгу лідер ХДПУ Кирило ПОЛІЩУК офіційно запропонував лідеру Блоку Черновецького створити спільний блок на позачергові вибори до парламенту. Він підкреслив, що це буде природне об`єднання, яке має загальні духовні основи.

У свою чергу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що готовий співробітничати з усіма політичними силами і політиками, які керуються «Божою політикою».

“Я співробітничатиму з усіма хто вірить, хто хоче змінити Україну і вірить в християнські принципи», - сказав нинішній мер столиці.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також висловив переконання, що саме його політична сила, заснована на християнських принципах, зможе стати третьою силою у Верховній Раді.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також сказав, що категорично проти того, щоб вибори затягувалися.