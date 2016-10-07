НАБУ допитало Авакова з приводу "чорної бухгалтерії" Партії регіонів

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

"Як і обіцяли, запросили завітати до Національного бюро міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Приводом стали сторінки з так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, які він передав до НАБУ наприкінці вересня. Під час допиту, який відбувся 6 жовтня, міністр у встановленій законом формі пояснив детективам НАБУ, у який спосіб і звідки до нього потрапили записи. Про деталі, на жаль, наразі повідомити не можемо: таємниця слідства", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Аваков 29 вересня повідомив про передачу НАБУ кілька аркушів оригіналів документів так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, виявлених МВС.

30 травня НАБУ почало розслідування за заявою колишнього першого заступника голови СБУ Віктора Трепака. За його словами, він передав НАБУ документи, які підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівкових коштів на суму майже 2 млрд доларів колишнім і нинішнім чиновникам.