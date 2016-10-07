Дубневич закликав бізнес разом вичищати "Укрзалізницю" від корупціонерів

Таку позицію на нараді за участі керівництва Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці, представників бізнесу та народних депутатів.озвучив голова Комітету ВР з питань транспорту Ярослав Дубневич.

Коментуючи поточну ситуацію з вантажними перевезеннями, він зазначив, що проблема формувалася роками і не може буде вирішена одразу. «Вагонів не вистачає не через те, що вище керівництво Укрзалізниці бажає, аби вагони десь простоювали. Це питання, перш за все, до середньої ланки залізничників», - підкреслив Дубневич.

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Він звернувся до представників бізнесу із закликом інвестувати у власні вагони. «Вкладайте в приватні вагони. Українські заводи чекають замовлень від українського бізнесу, - заявив голова Комітету з питань транспорту. - Необхідно завантажити українські вагоноремонтні заводи, робити ремонти, будувати вагони, як для Укрзалізниці, так і приватних власників».

Також Дубневич закликав представників бізнесу спільно вичищати від корупції Укрзалізницю, в жодному разі не давати хабарів, не пропонувати хабарів і повідомляти про всі факти хабарництва. «Будемо ловити, оформляти і саджати цих злодіїв, що, нажаль, є сьогодні в транспортній галузі. Давати тим корупціонерам жити і працювати у системі – неприйнятно!», - написав він в Facebook.

На думку Дубневича, важливо забезпечити дійсно прозору політику розподілу рухомого складу. «Потрібна відкрита платформа, де кожен учасник ринку в режимі онлайн зможе бачити: які вагони є в наявності, хто їх використовує, в якому напрямку, - запропонував голова Комітету. - Це також зніме багато запитань і пліток, які зараз нажаль присутні навколо Укрзалізниці».

Дубневич поінформував представників бізнесу, що наразі Комітет з питань транспорту спільно з Міністерством інфраструктури, Американською торговою палатою, Європейською бізнес-асоціацією готує до розгляду парламенту законопроект про залізничний транспорт, який дасть рівні умови доступу до залізничної інфраструктури.

Звертаючись до учасників наради, Дубневич висловив переконання, що конструктивна співпраця допоможе знайти вихід з ситуації, що склалася. Він наголосив, що керівництво Укрзалізниці має підтримку Прем’єр-Міністра, Міністра інфраструктури і порадив керівникам департаментів Укрзалізниці не сприймати нинішнє керівництво як тимчасове.

«Ми разом робимо все для того, щоб час тимчасових керівників на Укрзалізниці закінчився, а залізниця знов стала флагманом української економіки», - заявив голова Комітету.