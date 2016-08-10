У Мін'юсті стверджують, що 40% центрального апарату ДФС - чиновники часів Януковича

Про це Козаченко сказала в ефірі 5-го каналу.

Голова Департаменту з питань люстрації Мін'юсту назвала Державну фіскальну службу тим органом, який найбільше опирався процесу люстрації.

"Бо в Державній фіскальній службі два направлення. По-перше - все ж це найбільш корумпований орган, тому що всі фінанси, тиск щодо бізнесу, щодо грошей, щодо бюджету вирішуються саме через ці інститути і вони мають справу не як Міністерство фінансів безпосередньо з бізнесом і грошима. Це в тому числі і митниця", - сказала Козаченко.

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"А крім того, ДФС повинно було провести майнову перевірку всіх посадовців. І під люстрацію жодного високопосадовця за майно, яке він не може пояснити (не притягнуто)... доходи із законних джерел - жодного негативного висновку і жодної особи в реєстрі", - додала голова Департаменту з питань люстрації Мін'юсту.

За її словами, у ДФС зробили мінімум щодо того, що було відомству доручено у питанні люстрації, замість того, щоб вжити всіх зусиль для очищення.

"Той самий Насіров тримає апарат Януковича. Коли ми прийшли туди з перевіркою, виявилося, що 40% керівного складу ДФС, центрального апарату, це повний склад керівників за часів Януковича", - наголосила Козаченко.

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Разом з тим вона сказала, що 20% складу керівників регіональних і територіальних рівнів областей і митниці, це митники часів Януковича.

"Проблеми не почалися при Януковичі. Це неправда. 25 років ця система щодо корупції, вона тільки нарощувалася, але вже останні три роки при Януковичі на найвищих посадах могли залишитися виключно посадовці, дуже лояльні до питань поповнення конкретних кишень і виключно в корупційних інтересах", - заявила Козаченко.