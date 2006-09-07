Ляпіній хочуть закрити рот
Відкрито судове провадження
Голова Ради підприємців при Кабінеті Міністрів, народний депутат України Ксенія ЛЯПІНА заявляє про спроби позбавити народних депутатів права робити депутатські запити.
Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.
За даними К.ЛЯПІНОЇ, у відповідь на її депутатське звернення в Антимонопольний комітет України перевірити діяльність Консорціуму «ЄДАПС» (Єдина державна автоматизована паспортна система), ця приватна компанія подала на неї в суд про захист честі, гідності й ділової репутації і з вимогою спростувати інформацію, викладену в депутатському зверненні. В результаті, 14 серпня Печерський районний суд Києва своєю ухвалою відкрив судове провадження за позовом «ЄДАПС». На думку К.ЛЯПІНОЇ, суд прийняв у провадження безпідставний позов. К.ЛЯПІНА вважає це прецедентом заборони на отримання народними депутатами об`єктивної інформації від державних органів виконавчої влади щодо правових порушень і корупційних дій.
Як сказала К.ЛЯПІНА, вона просила АМК перевірити реалізацію і законність контракту від 10 грудня 2004 року між Міністерством внутрішніх справ України і «ЄДАПС» про створення Автоматизованої системи контролю за виготовленням бланків обліку і звітності. За її словами, приватний консорціум став посередником між державним поліграфічним комбінатом «Україна» і державою, коли комбінат виробляв бланки, а консорціум їх реалізовував. Таким чином, держава втрачала прибуток, при тому, що вартість бланків була завищена. «Йдеться про сотні мільйонів доларів щорічно», - заявила вона.
На думку депутата, позов до неї було подано до суду з тим, щоб припинити розслідування у даній справі. «Ті, хто хотів закрити мені рота, в даному випадку доб`ються абсолютно протилежного ефекту», - заявила вона.
За словами К.ЛЯПІНОЇ, завтра вона має намір звернутися до першого віце-прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА з офіційним листом з проханням розібратися, привести ситуацію у відповідність із законодавством, захистити державне підприємство. «Якщо вже новий уряд задекларував боротьбу з корупцією, то я думаю, що є сенс почати з сфери друкування цінних паперів», - вважає вона.
За даними К.ЛЯПІНОЇ, Консорціум «ЄДАПС» зареєстрований 14 квітня 2004 р. Засновники: Комерційний індустріальний банк (СІВ), ТОВ «СП «Голографія», ТОВ «Знак», ТОВ «Полісервіс», ВАТ «КП ОТІ». Статутний фонд не передбачений. За даними МВС, повідомила вона, реальним власником консорціуму є Юрій СИДОРЕНКО, який втік від переслідування українських правоохоронних органів у Швейцарію, а зараз переховується від швейцарських властей в Арабських Еміратах.
Довідка УНІАН. 14 квітня 2005 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактами зловживань службовим становищем і службової недбалості службовими особами Міністерства внутрішніх справ України під час створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи в Україні.
По даним ГПУ, в 2004 році службові особи МВС України, без розірвання вказаного контракту, незаконно провели новий тендер на закупівлю устаткування і технології впровадження ЄДАПС, переможцем якої став Консорціум «ЄДАПС». Всього з державного бюджету впродовж 1997-2004 років на створення Системи переказано комерційним структурам понад 84 млн. грн., проте в даний час вона не створена.
Перед цим, в березні 2005 року Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування на предмет зловживань, які могли виникнути під час виготовлення закордонних паспортів нового зразка. Прес-секретар МВС Микола ФАРТУШНИЙ пояснив розслідування появою указу Президента Віктора ЮЩЕНКО, який припиняє видачу нових паспортів.
Ідея введення нових закордонних паспортів в Україні була продиктована розширенням Євросоюзу на схід і посиленням вимог безпеки тієї структури. Проте в МВС підозрюють, що в ході реалізації цієї ідеї на першому плані могли опинитися чинники матеріальної і політичної зацікавленості.
Право на виготовлення нових паспортів отримав спеціально сформований під цю справу Консорціум «ЄДАПС», до компетенції якого також входило створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб.
У 2004 році новий паспорт було затверджено в Єврокомісії і схвалено міжнародною організацією ІКАО, яка об`єднує бази даних і реєстри громадян багатьох країн світу, і Україна презентувала цей документ, першим власником якого став тодішній Президент Леонід КУЧМА.
За офіційними даними, розробка нового документу для подорожей українців за кордон коштувала державному бюджету понад 40 млн. грн.
З початку 2005 року новий закордонний паспорт мав стати загальновживаним, проте в програмі "Закрита зона" на “5-му каналі” МВС звинуватили в тому, що база даних власників нових паспортів використовувалася для фальсифікації виборів Президента-2004, а сам процес виготовлення був непрозорим.
10 березня 2005 року Президент В.ЮЩЕНКО підписав указ № 457/2005 "Про внесення змін в Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон і визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України".
Цим Указом, зокрема, скасовано дію Указів Президента від 30 квітня 2004 року №500 "Про створення Єдиного державного реєстру фізичних осіб" і від 9 грудня 2004 року №1461 "Про внесення змін в Указ Президента від 30 квітня 2004 року №500".