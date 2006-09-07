Азербайджанські помаранчеві не хочуть бачити в Ющенкові міністра торгівлі

Відомий азербайджанський політолог Хікмет ГАДЖІЗАДЕ вважає, що для місцевих демократів зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, який перебуває в Азербайджані з офіційним візитом, була б дуже важливою.

Таку думку політолог висловив в інтерв`ю азербайджанському інформаційному агентству Day.Az.

Зокрема, на запитання: «Наскільки правильним, з моральної точки зору є те, що в ході свого візиту в Баку Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який очолює партію «Наша Україна», не зустрінеться з лідером партії «Мусават», враховуючи, що між цими партіями існує договір про співпрацю?», Х.ГАДЖІЗАДЕ відповів: «Азербайджанські демократи були б дуже розчаровані, якби Президент і головний демократ України не зустрівся б з ними, а вів би з Ільхамом АЛІЄВИМ переговори про цистерни з нафтою. Візит демократичного Президента - це не візит міністра торгівлі».

На думку азербайджанського політолога, «українським політикам слід пам`ятати, що їхній демократичний імідж є і їхнім політичним ресурсом, він допомагатиме їм у світовій політиці, підніме авторитет країни, якби вони підтримали своїх побратимів по вірі (я маю на увазі віру в демократію)», - сказав Х.ГАДЖІЗАДЕ.

«Якби я був Президентом України, то обов`язково б зустрівся з азербайджанськими демократами, потиснув би їм руку і сфотографувався би з ними на згадку”, - додав він.

При цьому політолог підкреслив важливість політичного досвіду, пройденого Україною, що включає досвід молодіжних рухів, досвід широкої коаліції, конкретні прийоми політичної тактики і стратегії, наполегливість і, нарешті, вміння добиватися своїх цілей без кривавого насильства.

Останні політичні події в Україні Х.ГАДЖІЗАДЕ назвав успішно подоланою кризою, причому демократичним шляхом. «Спостерігачам слід пам`ятати, що Україна дуже складна країна, що складається з двох майже рівних частин, де живуть люди з різною ідентичністю, мовою, релігією і зовнішньополітичними пріоритетами. Ситуація така, що жодна з цих двох частин не може домінувати над іншою, не може сьогодні розчинити її в собі. І вихід, який було знайдено (за участю ЯНУКОВИЧА), я вважаю за єдино можливий - такий компроміс кращий, ніж громадянська війна, яка могла б призвести до розпаду України», - вважає політолог.

Він також зазначив, що головними темами українсько-азербайджанських переговорів на вищому рівні будуть питання співпраці в енергетичній сфері, економіці, а, крім того, питання політичної співпраці. «Азербайджанські енергоресурси бачаться Україні, та й багатьом країнам Європи як альтернатива російській нафті й газу», - зазначив він, додавши, що Азербайджан і сам прагне вийти з російської сфери впливу. «Співпраця з Україною, участь в ГУАМ скоординований рух на інтеграцію в Європу могли б стати хорошою підмогою для Азербайджану в такій політиці», - вважає політолог.