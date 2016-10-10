ЗМІ дізналися подробиці домовленостей про зустріч лідерів "нормандської четвірки"

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними дипломатів, сьогодні відбулися консультації експертів-юристів, уповноважених главами чотирьох країн. Темою обговорення стали два питання: у першу чергу закон про вибори на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також закон про особливий статус Донбасу. Завданням експертів була чергова спроба зведення двох основних концепцій цих законів воєдино. Як відомо, Україну в цій постійній групі представляє Руслан Князевич.

Читайте такожВ АП поінформували, за яких умов відбудеться зустріч "нормандської четвірки"

14 жовтня в Мінську на рівні радників глав чотирьох держав обговорення цих питань буде продовжено. Україну представлятиме заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв, Росію - помічник президента РФ Владислав Сурков.

За інформацією співрозмовників DT.UA, зустріч лідерів нормандської четвірки 19 жовтня стала можливою через наполегливе прохання канцлера Німеччини Ангели Меркель. Президенти Франції Франсуа Олланд, України Петро Порошенко і Росії Володимир Путін вже дали згоду. При цьому не відкидається, що зустріч пройде не у Парижі, а в Берліні.

Раніше 10 жовтня в Кремлі заявили, що підготовка зустрічі лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на сході України триває, але терміни її поки не визначені.