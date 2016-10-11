Меркель покликала лідерів "нормандської четвірки" на спільну вечерю

Про це в інтерв'ю радіостанції Europe1 розповів посол Росії у Франції Олександр Орлов, передає РБК.

Вечеря, у ході якого сторони обговорять ситуацію в Україні, відбудеться на запрошення канцлера Ангели Меркель.

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На той же день запланована окрема зустріч президента Росії Володимира Путіна і його французького колеги Франсуа Олланда в Парижі. Лідери двох країн мають обговорити сирійський та український конфлікт.

Раніше DT.UA писало, що зустріч лідерів нормандської четвірки 19 жовтня стала можливою через наполегливе прохання канцлера Німеччини Ангели Меркель. Президенти Франції Франсуа Олланд, України Петро Порошенко і Росії Володимир Путін вже дали згоду.