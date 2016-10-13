Нацгвардія України отримала статус спостерігача в FIEP з перспективою членства

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Нацгвардії.

Під час саміту Вищої ради генеральних директорів і командувачів структурами-членами FIEP у Бухаресті прийнято рішення про надання членства у статусі спостерігача Національній гвардії України. Рішення затверджено підписанням загальної Декларації командувачем НГУ Юрієм Аллеровим та всіма очільниками силових відомств.

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Зазначається, що Нацгвардія перша з силових структур України, кого визнали в Європі на такому рівні.

«Визнання нашої установи такою потужною європейською організацією є надзвичайно важливим як для Національної гвардії, так і для України на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі», – сказав під час виступу Аллеров.

У відомстві нагадали, що у зв’язку з подіями на сході України Національна гвардія від самого початку конфлікту бере активну участь в антитерористичній операції. До кінця минулого року підрозділи НГУ навіть утримували окремі передові рубежі оборони.

«Практика показала, що саме Національна гвардія України була єдиною силовою структурою, яка виявилася готовою протистояти «гібридній» загрозі на самому початку конфлікту на Донбасі», - зауважили в прес-службі.

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Як відомо, минулого року відповідно до рішення президента України підрозділи Нацгвардії були замінені на передових рубежах оборони підрозділами Збройних Сил України. На даний час вони виконують завдання із забезпечення громадської безпеки та інших режимних заходів на звільнених територіях, проводять спеціальні операції (антитерористичні, розвідувальні, розвідувально-пошукові, антидиверсійні тощо).

Довідка. Національна гвардія України подала заявку на вступ до Асоціації сил жандармерії та поліції країн Європи та Середземного моря у статусі військової установи (FIEP) у жовтні 2015 року.

FIEP (абревіатура FIEP складена першими літерами назв країн-засновників: Франція, Італія, Іспанія та Португалія) – професійна асоціація, яка об’єднала сили внутрішньої безпеки в статусі військової установи країн Європи та Середземного моря.

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Асоціація залишається єдиною організацією сил поліції та жандармерії у статусі військової установи, яка включає країни Європи та Середземного моря. Її основне призначення – покращення співробітництва між силами внутрішньої безпеки в дусі поваги до національного та міжнародного законодавства з метою ефективної боротьби з міжнародною злочинністю та гарантування громадського правопорядку на території членів Асоціації.

На сьогодні до складу Асоціації входять: Національна жандармерія Франції, Війська карабінерів Італії, Цивільна гвардія Іспанії, Національна Республіканська Гвардія Португалії, Жандармерія Туреччини, Королівська Гвардія Нідерландів, Королівська Жандармерія Марокко, Жандармерія Румунії та Жандармерія Йорданії, Національна гвардія Тунісу.