День України в ПАРЄ закінчився тотальною перемогою тих, хто підтримує її в боротьбі з агресією РФ - Соболєв

Про це заявив заступник керівника української делегації в ПАРЄ Сергій Соболєв, коментуючи ухвалену сьогодні резолюцію ПАРЄ щодо України, повідомляє прес-служба ВО «Батьківщина».

«Сьогодні сталася важлива подія: день України в ПАРЄ закінчився тотальною перемогою тих, хто підтримує Україну в її боротьбі з російською агресією. ПАРЄ ухвалила рішення, згідно з яким прямо засуджена російська агресія», - зазначив парламентарій.

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«Визнано, що Росія анексувала територію Криму та частину Донбасу, визнано, що на анексованих територіях перебувають російські війська. Резолюцією ПАРЄ визнано, що РФ винна у гуманітарній катастрофі, яка відбувається на території Криму та Донбасу з порушенням прав людини», – підкреслив Соболєв.

За словами політика, ПАРЄ також наголошує на необхідності продовження жорстких санкцій щодо Російської Федерації до звільнення всіх окупованих українських територій.

«Це найжорсткіша резолюція ПАРЄ, і шанси на повернення росіян в ПАРЄ тепер нульові», – вважає Соболєв.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів прийняла дві резолюції в підтримку України: «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади», підготовлена доповідачем Марілуізе Бек та «Політичні наслідки російської агресії в Україні» (спочатку називалась "Політичні наслідки кризи в Україні"), доповідачем якої виступила депутат від Чехії Крістіна Зеленкова.

У резолюції «Політичні наслідки російської агресії в Україні» ПАРЄ знову засуджує незаконну анексію Криму Російською Федерацією і закликає Москву вивести свої війська з України.

У документі під назвою «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади», ПАРЄ висловлює глибоке занепокоєння ситуацією у сфері прав людини в окупованих Криму і на Донбасі та закликає російську владу гарантувати захист фундаментальних прав та свобод для всіх жителів цих територій.