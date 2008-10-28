БЮТ заочно сформулював претензії до проекта Ющенка

Фракція БЮТ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має подати до Верховної Ради свій законопроект щодо антикризових заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

«Ми наполягаємо на тому, щоб це був спільний законопроект і Президента, і уряду», - сказав він.

С.СОБОЛЄВ наголосив, що в президентському законопроекті має бути враховано не тільки урядові пропозиції, але й пропозиції всіх фракцій ВР.

На думку народного депутата, саме такий законопроект міг би об’єднати сесійну залу у боротьбі з фінансовою кризою.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в парламенті зареєстровано шість законодавчих актів, які стосуються даного питання. Робоча група у ВР має напрацювати єдиний антикризовий законопроект, який був би підтриманий в сесійній залі.

Як планувалося раніше, об 11.00 перший заступник глави Секретаріату Президента України - представник Президента у Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК мав представити у Верховній Раді антикризовий компромісний законопроект Президента України.

Але о 10.00 фракція БЮТ заблокувала президію та трибуну парламенту. А яценюк оголосив перерву на час для узгодження черговості розгляду питань порядку денного