Ющенка просять відволіктися від монети зі своїм лицем і приструнити НУ-НС

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО здивований позицією фракції НУ-НС щодо небажання першочергового розгляду президентського законопроекту щодо подолання фінансової кризи та непідтримкою цього документа з боку цієї політичної сили.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

М.ТОМЕНКО наголосив, що з цього питання відбулася Погоджувальна рада, під час якої фракція БЮТ висловила готовність голосувати за президентський законопроект. При цьому фракція Блоку Литвина заявила про готовність розглядати цей законопроект, але з певними застереженнями, КПУ має своє бачення щодо виходу з кризи, а фракція Партії регіонів і НУ-НС заявили, що першочергово потрібно розглядати законопроекти щодо фінансування виборів до парламенту.

«Для мене як для заступника голови ВР є великою несподіванкою, що президентська партія «Наша Україна» виступила проти президентського законопроекту. У мене є два пояснення цієї історії: або "Наша Україна" не поінформована, що Президент разом зі своїми фахівцями і Секретаріатом Президента цілу ніч узгоджували законопроект, або, можливо, вранці Президент дав вказівку не голосувати за власний законопроект», - сказав М.ТОМЕНКО.

М.ТОМЕНКО запевнив, що уряд готовий відкликати свій законопроект щодо мінімізації впливу кризи на економіку України і не наполягатиме на його голосуванні. Він пояснив, що така позиція пов’язана з тим, що у президентському законопроекті враховані позиції як уряду, так і народних депутатів.

Заступник голови ВР висловив сподівання, що сьогодні під час вечірнього пленарного засідання, яке розпочнеться о 16.00, президентський законопроект буде ухвалено.

«Для нас зараз важливо попросити Президента відірватися від презентації монети зі своїм зображенням (у Туреччині - УНІАН) і поінформувати свою президентську фракцію, чи треба в Україні підтримувати законопроекти, внесені Президентом, чи ні», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він також повідомив, що БЮТ наполягає на персональному голосуванні народних депутатів за законопроекти, що стосуються проведення дострокових виборів. «Якщо ми будемо розуміти, що, наприклад, Рінат Леонідович АХМЕТОВ відсутній, то його картка не повинна голосувати», - сказав М.ТОМЕНКО.

Ще одним варіантом голосуванням М.ТОМЕНКО назвав голосування шляхом підняття рук, "і тоді ніякого блокування не буде". "Але голосувати, коли у залі присутні 20 народних депутатів, і "за" - 170 осіб, це занадто велика розкіш», - сказав він.