У суддів, які вирішують долю виборів, «завис» комп'ютер

Апеляційний адміністративний суд Києва не задовольнив клопотання БЮТ про закриття провадження у справі за скаргою Секретаріату Президента на рішення Окружного адміністративного суду столиці щодо дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила колегія суддів Апеляційного адмінсуду.

Зараз у судовому засіданні оголошено перерву на 5 хвилин.

Як пояснив на засіданні головуючий суддя Михайло МЕЖЕВИЧ, у нарадчій кімнаті суддів «завис» комп’ютер і вирішується питання про його налаштування або заміну.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня Окружний адміністративний суд міста Києва за позовом БЮТ призупинив дію указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України VI скликання і призначення позачергових виборів».

У свою чергу Секретаріат Президента оскаржив рішення Окружного адмінсуду в Апеляційному адміністративному суді столиці.

Тим часом 17 жовтня Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ліквідував Окружний адміністративний суд Києва і створив замість нього Центральний та Лівобережний окружні адміністративні суди Києва.

Разом з тим сьогодні, 28 жовтня, Окружний адміністративний суд Києва зупинив розгляд питання щодо проведення дострокових парламентських виборів.

За словами народного депутата від БЮТ Валерія ПИСАРЕНКА, відповідне рішення було ухвалено за клопотанням БЮТ про зупинення провадження у цій справі.

В.ПИСАРЕНКО наголосив, що це пов’язано з тим, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив свій указ про проведення дострокових виборів 7 грудня. «Тому нема потреби і нема актуальності у розгляді цього питання», - сказав він.

Депутат сказав, що аналогічне клопотання подано і до Апеляційного адміністративного суду столиці.