Меркель готова до "нормандської зустрічі" з Путіним, але за певних умов

Про це офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт заявив сьогодні в Берліні, передає Deutsche Welle.

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"В належний час, якщо будуть створені передумови для відчутного прогресу, в Берліні може відбутися пряма й особиста зустріч на вищому рівні", - зазначив Зайберт.

За його словами, незалежно від оцінки того, що відбувається в Алеппо, з Росією необхідно підтримувати контакт і залучати її у переговори. Метою інтенсивної дискусії щодо ситуації в Україні є стабілізація ситуації на сході країни, додав офіційний представник уряду ФРН.

Зайберт і офіційний представник німецького МЗС підтвердили, що зовнішньополітичний радник канцлера ФРН і політичний директор Міністерства закордонних справ Німеччини зараз ведуть переговори в Мінську. Лише в разі успішної домовленості на рівні радників уряд ФРН готовий провести в Берліні саміт у "нормандському форматі", пояснив Зайберт.

Раніше в уряді РФ повідомили, що зустріч "нормандської четвірки" (Німеччина, Франція, Росія, Україна) може пройти 19 жовтня в Берліні, однак влада ФРН не підтвердила цю інформацію. Якщо саміт таки відбудеться, це буде перший візит до Німеччини Володимира Путіна з моменту анексії Росією українського Криму і початку української кризи в 2014 році.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що шанс на зустріч у «нормандському форматі» на рівні глав України, Німеччини, Франції та Росії 19 жовтня може з'явитися за результатами роботи експертів.