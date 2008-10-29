Щойно у Тимошенко проблема з'явилася, у Азарова - пропала
ПР не буде голосувати за проект Ющенка
Фракція Партії регіонів не підтримає президентський законопроект про мінімізацію впливу світової фінансової кризи.
Про це заявив народний депутат України Микола АЗАРОВ на сесії парламенту.
Він наголосив, що цей законопроект і передбачені в ньому заходи не вирішують проблем, які зараз є в Україні. За його словами, в 2008 році, як і в 2005, коли урядом керувала Юлія ТИМОШЕНКО, все починалося «з популістських виплат, з обмеження кредитування економіки, з адміністративної боротьби з цінами, з ревальвації гривні, з протекціоналізму імпорту, з підвищення тарифів». За його словами, в нинішній ситуації, що склалася в країні, значною мірою винуватий уряд Ю.ТИМОШЕНКО.
М.АЗАРОВ наголосив, що «вже на вересень рівень недовіри до урядової політики в очах світових інвесторів піднявся у 8 разів». За його словами, коли уряд у вересні надав на розгляд ВР України проект бюджету на 2009 рік, то «всі світові інвестори ахнули». «Бюджет показав, що уряд не розуміє, в якій обстановці він працює», - наголосив М.АЗАРОВ.
Він нагадав Ю.ТИМОШЕНКО, що ще буквально два тижні тому «ви говорили, що жодних проблем в країні немає». М.АЗАРОВ заявляє про необхідність «припинити паніку абсолютно на всіх рівнях». «В Україні вистачить, щоб розв`язати всі проблеми, які стоять перед Україною», - додав він. М.АЗАРОВ запропонував на розгляд парламенту законопроект фракції ПР, закликавши уряд і депутатів, які його підтримують, проголосувати за цей законопроект.