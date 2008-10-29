Щойно у Тимошенко проблема з'явилася, у Азарова - пропала

Фракція Партії регіонів не підтримає президентський законопроект про мінімізацію впливу світової фінансової кризи.

Про це заявив народний депутат України Микола АЗАРОВ на сесії парламенту.

Він наголосив, що цей законопроект і передбачені в ньому заходи не вирішують проблем, які зараз є в Україні. За його словами, в 2008 році, як і в 2005, коли урядом керувала Юлія ТИМОШЕНКО, все починалося «з популістських виплат, з обмеження кредитування економіки, з адміністративної боротьби з цінами, з ревальвації гривні, з протекціоналізму імпорту, з підвищення тарифів». За його словами, в нинішній ситуації, що склалася в країні, значною мірою винуватий уряд Ю.ТИМОШЕНКО.

М.АЗАРОВ наголосив, що «вже на вересень рівень недовіри до урядової політики в очах світових інвесторів піднявся у 8 разів». За його словами, коли уряд у вересні надав на розгляд ВР України проект бюджету на 2009 рік, то «всі світові інвестори ахнули». «Бюджет показав, що уряд не розуміє, в якій обстановці він працює», - наголосив М.АЗАРОВ.

Він нагадав Ю.ТИМОШЕНКО, що ще буквально два тижні тому «ви говорили, що жодних проблем в країні немає». М.АЗАРОВ заявляє про необхідність «припинити паніку абсолютно на всіх рівнях». «В Україні вистачить, щоб розв`язати всі проблеми, які стоять перед Україною», - додав він. М.АЗАРОВ запропонував на розгляд парламенту законопроект фракції ПР, закликавши уряд і депутатів, які його підтримують, проголосувати за цей законопроект.