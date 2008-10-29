Бюджет Києва тріщить по швах?

Найбільший за всю історію Києва бюджет тріщить по швах. Про це заявив депутат Київради, один з лідерів блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський. Причина цього, на думку політика, – не світова фінансова криза, а непрофесіоналізм міської влади.

«Команда мера пропонує чергові зміни до столичного бюджету. Цими змінами передбачається скоротити на 65,8 млн. гривень видатки на охорону здоров`я та на 87,1 млн. гривень – фінансування соціального захисту населення», - наголосив Андрієвський.

Скорочення витрат на медицину та соціальний захист обґрунтовується недостатнім освоєнням коштів. Виникає питання: яким чином здійснювалось планування та хто повинен нести відповідальність за те, що столичні фінанси перерозподіляються у ручному режимі?

На переконання Дмитра Андрієвського, залишати хворих та соціально незахищених сам на сам з проблемами неприпустимо, особливо в умовах світової фінансової кризи. Однак міських чиновників це мало турбує. «Популізм при прийнятті бюджету-2008 взяв гору над професіоналізмом. Тепер кияни відчують це на собі», - зазначив політик.