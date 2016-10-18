У Путіна сумніваються у ймовірності зустрічі лідерів "Нормандської четвірки" 19 жовтня

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає DT.ua.

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"Робота на рівні помічників президента за відповідними напрямами поки не дала позитивних результатів, шанси зовсім невеликі", – пояснив Пєсков, додавши, що "до 19 числа залишилося дуже мало часу".

Проте прес-секретар Путіна запевнив журналістів, що консультації про організацію саміту тривають, і що "російська сторона залишається відданою Мінським домовленостям, і готова робити все для їх якнайшвидшої реалізації".