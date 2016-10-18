Ар'єв розповів про "козирі" для української дипломатії після ухвалення резолюцій ПАРЄ

Як повідомили у прес-службі партії «Блок Петра Порошенка», про це заявив голова постійної делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв на брифінгу у Верховній Раді.

«Делегація Верховної Ради України в ПАРЄ досягла всіх найважливіших згадувань в двох резолюціях щодо України, а саме: продовження санкцій проти Російської Федерації до відновлення повного суверенітету України, неможливість проведення виборів на Донбасі через безпекову ситуацію, засудження незаконних виборів в Криму, засудження заборони Меджлісу, відмовлення від заклику прийняти РФ в Асамблеї, незважаючи ні на що, звільнити в’язнів і ще багато чого. Навіть в назві резолюції замінили “конфлікт в Україні” на “російську агресію в Україні”, – сказав Ар’єв.

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Парламентар зауважив, що пишається роботою української делегації в ПАРЄ. «Резолюції ПАРЄ дають українській дипломатії можливість на всіх рівнях відстоювати українські національні інтереси. Вся команда нашої делегації працювала на результат, і ми досягли його!» – наголосив депутат.

В свою чергу перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зауважила відмінну роботу членів делегації, які працюють в юридичному і політичному комітетах ПАРЄ – Марії Іонової, Олексія Гончаренка, Олени Сотник, Леоніда Ємця. «Представники опозиції, попри те, що вони мають іншу точку зору, голосували за резолюції ПАРЄ. Це перший випадок, коли українська делегація в повному складі підтримала резолюції про визнання російської агресії. Дуже важливо, що українська дипломатія зможе використовувати позицію цих резолюцій як вагомий аргумент в зовнішньополітичних дискусіях», – додала Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи більшістю голосів ухвалила дві резолюції на підтримку України: «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади», підготовлена доповідачем Бек та «Політичні наслідки російської агресії в Україні» (спочатку називалась "Політичні наслідки кризи в Україні"), доповідачем якої виступила депутат від Чехії Зеленкова.

У резолюції «Політичні наслідки російської агресії в Україні» ПАРЄ знову засудила незаконну анексію Криму Росією і закликала Москву вивести свої війська з України.

У документі під назвою «Засоби правового захисту в разі порушення прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади», ПАРЄ висловила глибоке занепокоєння ситуацією у сфері прав людини в окупованих Криму і на Донбасі та закликала російську владу гарантувати захист фундаментальних прав та свобод для всіх жителів цих територій.

Крім того, ПАРЄ затвердила поправку до однієї з резолюцій щодо України, в якій закликала європейські країни зберігати санкції до відновлення суверенітету України.