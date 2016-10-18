Порошенко поділився очікуваннями від зустрічі з Путіним, Олландом та Меркель

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Королівства Норвегія Ерною Сульберг сьогодні в Осло.

«Якщо Росія буде готова не тільки підписати («дорожню карту» виконання Мінських угод – УНІАН), але й виконати, імплементувати її, це буде дуже позитивно. Я дуже оптимістично налаштований щодо майбутнього України, але, на жаль, я не настільки оптимістичний щодо майбутньої зустрічі ( «норманському форматі»), але я був би дуже радий здивуватись», - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, Порошенко, перебуваючи з офіційним візитом у Норвегії, провів телефонну розмову в тристоронньому форматі за участю президента Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель, під час якої було досягнуто домовленості про проведення 19 жовтня в Берліні зустрічі глав держав у «нормандському форматі».

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Володимира Путіна в переговорах у «нормандському форматі» в Берліні для того, щоб «звірити годинники». Але, за словами Пєскова, говорити про конкретні домовленості зарано.