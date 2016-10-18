Клімкін розповів, чому зустріч "нормандської четвірки" стане тестом для Росії

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна".

Читайте такожУкраїна перед "нормандськими" переговорами вимагає повернути контроль над Дебальцевим

"Завтрашній захід має стати тестом. Така домовленість, оскільки ідея належить значною мірою канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, яка була підтримана і президентом Франції, і нами, з метою зрозуміти, чи можна далі послідовно тиснути на керівництво Росії у виконанні Мінських домовленостей. Це обов’язково напередодні Європейської Ради, де буде обговорюватися питання відносин із Росією. Тому саме в цьому контексті це дуже важливо. Ми працюємо над логікою дорожньої карти, де повинна домінувати чітка логіка у виконанні всіх домовленостей із безпеки й гуманітарний вимір – звільнення всіх політичних ув’язнених. Тільки на це має накладатися виконання політичних домовленостей. Ми працюємо над проектом, але повинні розуміти, що особливих очікувань у плані якихось проривів від завтрашнього заходу в нас немає", – розповів Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні, 18 жовтня, перебуваючи з візитом у Норвегії, провів телефонну розмову в тристоронньому форматі за участю президента Франції Франсуа Олланда й канцлера Німеччини Ангели Меркель.Сторони домовилися провести 19 жовтня в Берліні зустріч глав держав у «нормандському форматі».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Володимира Путіна в переговорах у «нормандському форматі» в Берліні для того, щоби «звірити годинники». Але, за словами Пєскова, говорити про конкретні домовленості зарано.