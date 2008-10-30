Побічний ефект кредиту МВФ: газ для українців за світовими цінами?

Як випливає з меморандуму про економічну і фінансову політику, розробленого Кабміном і Нацбанком спільно з МВФ (копію якого має в своєму розпорядженні Комерсант-Україна), згідно з умовами надання 16.5-мільярдного кредиту Україна майже на три роки потрапляє під вплив МВФ, зобов`язуючись проводити запропоновані ним реформи.

Видання зауважує, що й МВФ, й українська влада не поспішають повідомляти умови виділення кредиту, подробиці обіцяють обнародувати після ратифікації кредиту радою директорів МВФ.

В той же час, пише видання, разом з озвученими в процесі депутатської полеміки у Верховній Раді умовами кредитування на зразок того, що Кабмін зобов`язується два роки не збільшувати мінімальну зарплату до рівня прожиткового мінімуму, переглянути умови індексації соціальних виплат і не підвищувати в грудні 2008-го–січні 2009 року зарплати працівникам бюджетної сфери, існують інші, не менш неприємні.

Як випливає з документа, що потрапив в розпорядження Комерсант-Україна, серед енергетичних умов МВФ: з 1 грудня 2008 року до кінця 2011 року прирівняти ціни на газ внутрішнього видобутку, який споживає населення, і імпортний газ, що означає зростання цін на нього для споживачів до рівня світових; знизити дотування вартості імпортного газу, споживаного тепловими комунальними підприємствами до 1 липня 2010 року.

Така реформа проводитиметься лише "після консультацій зі Світовим банком", що зможе "загальмувати споживання газу".

Також найближчим часом Кабмін має підготувати список компаній для приватизації в кризовому 2009 році і земельний ринок до продажу земель сільськогосподарського призначення. При цьому додаткові доходи від приватизації на вимогу МВФ держава повинна направити на зниження фіскальної бази.