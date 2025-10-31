Продати долар можна в середньому за курсом 41,70 грн, а євро – 48,35 грн.

Курс долара до гривні в банках України в п’ятницю, 31 жовтня, знизився на 3 копійки і складає 42,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні в останній день жовтня впав одразу на 26 копійок і складає 49,03 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 48,35 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,88 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,46 грн/євро, а курс продажу – 48,43 грн/євро.

Курс долара в Україні - останні новини

Національний банк України встановив на 31 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,97 гривні за долар. На сайті регулятора зазначається, що по відношенню до євро гривня також посилилася. Так, офіційний курс європейської валюти встановлено на рівні 48,51 гривні за один євро.

На думку директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, з настанням жовтня-листопада ситуація на валютному ринку України дещо змінилася.

