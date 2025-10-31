Експерти, вивчивши уламки, підтверджують це.

Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою, розробка якої колись стала причиною виходу президента США Дональда Трампа з договору про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого президентського терміну, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Це - перше офіційне підтвердження того, що Росія застосувала наземну крилату ракету 9М729 у бойових умовах - в Україні чи деінде, пише Reuters.

За словами іншого високопоставленого українського чиновника, Росія запустила цю ракету по Україні 23 рази з серпня. Україна також зафіксувала два пуски 9М729 у 2022 році.

Ракета пролетіла 1200 кілометрів

Саме ракета 9М729 стала причиною виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД) у 2019 році. Вашингтон стверджував, що Росія порушила умови договору, оскільки ракета може летіти набагато далі обмежених 500 км. ЗМІ пише, що Москва заперечувала це.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS, Вашингтон), дальність польоту 9М729 досягає 2 500 км, при цьому ракета здатна нести як ядерну, так і звичайну бойову частину. За інформацією військового джерела, ракета, випущена Росією 5 жовтня, пролетіла понад 1 200 км до точки удару по Україні.

"Використання Росією ракети 9М729, забороненої Договором РСМД, останніми місяцями демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на припинення війни проти України", - заявив Сибіга.

Загроза для Європи

Застосування Росією 9М729 розширює її арсенал далекобійних засобів для ударів по Україні і, на думку західних військових аналітиків, слугує сигналом Європі на тлі спроб Трампа досягти мирного врегулювання.

"Думаю, Путін у такий спосіб посилює тиск у рамках переговорів щодо України", - заявив старший науковий співробітник аналітичного центру Pacific Forum Вільям Альберке, додавши, що 9М729 від самого початку створювалася для ураження цілей у Європі. Минулого тижня Росія також протестувала ядерну крилату ракету "Буревісник", а в середу повідомила про випробування ядерного торпедного апарату "Посейдон".

Після виходу США з Договору РСМД, який забороняв наземні ракети дальністю від 500 до 5 500 км, Росія оголосила мораторій на їх розміщення. Однак Захід стверджував, що Москва вже розгорнула частину ракет 9М729.

"Якщо підтвердиться, що Росія застосовує ракети середньої дальності, здатні нести ядерні боєголовки, це стане загрозою не тільки для України, а й для всієї Європи", - заявив колишній британський військовий аташе в Москві та Києві Джон Форман.

Сліди ракет і докази

ЗМІ пише, що в МЗС України не уточнили дати і місця ударів ракетами 9М729. За словами джерела, перший запуск відбувся 21 серпня - менш ніж через тиждень після саміту Трампа і Путіна на Алясці. Reuters, зі свого боку, вивчило фотографії уламків після російського удару по житловому будинку в селі Лапаєвка (5 жовтня), де загинули четверо людей. Це понад 600 км від російського кордону. На уламках, включно із секцією з кабелями, було видно маркування 9М729.

Професор Джеффрі Льюїс із Коледжу Міддлбері, експерт із глобальної безпеки, підтвердив, що трубка, двигун і обшивка збігаються з конструкцією ракети 9М729.

Раніше УНІАН повідомляв, що РФ пошкодила в Україні критично важливі для АЕС підстанції. Команди МАГАТЕ на Южно-Українській АЕС і Хмельницькій АЕС повідомили, що кожна зі станцій втратила доступ до однієї зі своїх зовнішніх ліній електропередач.

Крім того, ми також розповідали, навіщо Путін погрожує ядерною зброєю. Це, зокрема, відбувається через бажання разом із президентом США Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном ділити економічні проблеми світового рівня, вважає один з експертів.

