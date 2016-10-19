Порошенко і прем'єр Швеції скоординували позиції напередодні засідання ЄС в Брюсселі

Як повідомила прес-служба глави держави, співрозмовники скоординували позиції з пріоритетних питань у взаємодії Україна-ЄС напередодні засідання Європейської ради 20-21 жовтня у Брюсселі. Вони обговорили питання прискорення надання українцям безвізового режиму і завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію.

Читайте такожЗустріч Порошенка з керівництвом ЄС скасували через переговори "нормандської четвірки"

Глава держави поінформував прем'єра Швеції щодо безпекової ситуації на Донбасі і закликав Швецію та інші країни ЄС у слід за Норвегією офіційно визнати факт російської агресії.

Порошенко та Льовен підтвердили важливість єдності Європейського Союзу у питанні збереження санкцій щодо Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Брюсселі 19 жовтня 2016 року відбудуться політичні консультації високого рівня Україна-ЄС.