Профспілки вимагають від влади негайних консультацій

Всеукраїнські профспілки висловлюють категоричний протест проти дій Президента, уряду і Верховної Ради, спрямованих на подолання економічної кризи, а також вимагають негайних консультацій за своєю участю для вироблення соціально прийнятних антикризових заходів.

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві, прийнятій на засіданні Спільного представницького органу (СПО) всеукраїнських профспілок та профспілкових об`єднань.

Як повідомив УНІАН заступник голови СПО, заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій КАБАНЧЕНКО, заяву було прийнято на засіданні СПО, зважаючи на те, що “поспішні та неузгоджені дії влади продемонстрували загрозливу тенденцію вирішити проблеми, зумовлені світовою фінансовою кризою та відсутністю реформ в Україні, за рахунок найманих працівників і пенсіонерів”.

“Усе гучніше лунають заяви щодо масових звільнень, відмови від закріплених законом домовленостей щодо мінімальної заробітної плати та інших соціальних стандартів”, - зауважив Г.КАБАНЧЕНКО.

“Продовження такої «соціальної політики», коли враховуються лише інтереси великого капіталу, неминуче призведе до вкрай негативних наслідків – безробіття, неповної зайнятості, невиплат заробітної плати, незаконного вилучення у позасудовому порядку майна у громадян, які, скажімо, мають зобов`язання перед банками”, - сказав він.

Враховуючи це, повідомив Г.КАБАНЧЕНКО, профспілкові лідери у заяві висловили категоричний протест проти дій Президента України у зв’язку з прийняттям ним указу, який передбачає введення мораторію на підвищення соціальних виплат і гарантій і тим самим блокує проведення соціального діалогу при розробці антикризових заходів.

Також, за словами Г.КАБАНЧЕНКА, профспілки протестують проти дій Кабінету міністрів, який без будь-яких переговорів і консультацій із соціальними партнерами ініціював прийняття парламентом антикризових заходів, якими грубо порушуються норми чинної Генеральної угоди, а також цілої низки законів України.

У зв’язку з цим профспілки вимагають від Президента Віктора ЮЩЕНКА, керівників інших сторін соціального діалогу невідкладно скликати засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради при Президентові України для обговорення соціально-економічної ситуації в Україні та вироблення соціальними партнерами узгоджених дій щодо подолання кризи.

Від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО профспілки вимагають негайно відкликати законодавчі пропозиції щодо заморожування мінімальної зарплати на нинішньому рівні (545 грн.) та відкладення її запровадження на рівні прожиткового мінімуму на 2011 рік, а також пропозиції, що бюджети фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування на 2009-2010 роки затверджуються Кабміном, а перерозподіл страхових внесків між фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та розміри соціальних виплат із фондів встановлюються урядом.

Автори заяви наполягають на проведенні урядом невідкладних консультацій з профспілками з питань, які ініціюються урядом як стабілізаційні антикризові заходи, з метою недопущення порушень положень Генеральної угоди на 2008-2009 роки. Також профспілки вимагають легалізації вимог Міжнародного валютного фонду як передумов надання позики Україні.

Профспілки, йдеться у заяві, вимагають від Національної комісії з питань регулювання енергетики скасування постанови про підвищення цін на газ для населення на 35% з 1 грудня 2008 року на підставі указу Президента (указ від 3 жовтня про введення в дію рішення НРБО від 26 вересня «Про хід виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2008 року «Про заходи щодо стабілізації фінансового стану Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та ситуації на ринку природного газу» - УНІАН).

Від Міністерства юстиції профспілки вимагають не реєструвати вищевказану постанову НКРЕ, оскільки вона порушує норми Генеральної угоди на 2008-2009 роки щодо узгодження з профспілками таких рішень.

Крім того, як ідеться у заяві, від Верховної Ради та її фракцій профспілки вимагають невідкладного прийняття державного бюджету на 2009 рік без зниження рівня державних соціальних стандартів.

У заяві міститься вимога до голови правління Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА про безумовне забезпечення банківськими установами зобов’язань перед громадянами і юридичними особами, гарантування права вкладників вільно розпоряджатись належними їм коштами.

“У разі ухилення органів влади, об’єднань організацій роботодавців від проведення соціального діалогу профспілки будуть змушені вдатися до масових публічних протестних дій на захист законних прав та інтересів працівників”, йдетьсяу заяві.

Довідка УНІАН. Спільний представницький орган всеукраїнських профспілок та профспілкових об`єднань був утворений для ведення переговорів, укладення Генеральної угоди на 2008-2009 роки та контролю за її виконанням.

До СПО входять 77 всеукраїнських профспілок та профспілкових об`єднань, які об’єднують понад 12 млн. членів профспілок. Серед них: Федерація профспілок України, Національний форум профспілок України, Національна конфедерація профспілок України, Конфедерація вільних профспілок України та інші.