Рада сьогодні звернеться до країн ЄС щодо ратифікації Угоди про асоціацію (завершено)

Як передає кореспондент УНІАН, також ВР повинна ратифікувати угоду між Україною та Нідерландами про продовження до 1 серпня 2017 року терміну дії угоди про Міжнародної місії захисту розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга» (рейс МН17), збитого терористами в липні 2014 року.

Читайте такожСуддю, який позбавляв водійських права за поїздки в Межигір’я, рекомендували у "безстрокові"

Крім того, сьогодні депутати розглянуть низку законопроектів і проектів постанов у сфері сім'ї, молоді та спорту, зокрема стосовно антидопінгового контролю спортсменів.