Рада сьогодні звернеться до країн ЄС щодо ратифікації Угоди про асоціацію (завершено)

10:27, 19 жовтня 2016
Політика
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Сьогодні Верховна Рада планує прийняти постанову про звернення до держав-членів Європейського Союзу, парламентів іноземних держав, парламентським асамблеям і міжнародним організаціям щодо завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, також ВР повинна ратифікувати угоду між Україною та Нідерландами про продовження до 1 серпня 2017 року терміну дії угоди про Міжнародної місії захисту розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга» (рейс МН17), збитого терористами в липні 2014 року.

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Крім того, сьогодні депутати розглянуть низку законопроектів і проектів постанов у сфері сім'ї, молоді та спорту, зокрема стосовно антидопінгового контролю спортсменів.

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