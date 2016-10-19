Рада сьогодні звернеться до країн ЄС щодо ратифікації Угоди про асоціацію (завершено)
10:27, 19 жовтня 2016Політика
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Сьогодні Верховна Рада планує прийняти постанову про звернення до держав-членів Європейського Союзу, парламентів іноземних держав, парламентським асамблеям і міжнародним організаціям щодо завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Засідання Ради / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, також ВР повинна ратифікувати угоду між Україною та Нідерландами про продовження до 1 серпня 2017 року терміну дії угоди про Міжнародної місії захисту розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга» (рейс МН17), збитого терористами в липні 2014 року.
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Крім того, сьогодні депутати розглянуть низку законопроектів і проектів постанов у сфері сім'ї, молоді та спорту, зокрема стосовно антидопінгового контролю спортсменів.
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