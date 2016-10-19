"Може, не додушувати Україну?": Аваков прокоментував заяву глави МЗС Франції щодо "статусу" Донбасу
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков відреагував на заяву глави МЗС Франції про спробу на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" домогтися від України просування "статусу Донбасу", заявивши, що першочерговим у врегулюванні конфлікту має стати виведення російських військ з території України.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Може МЗС Франції краще вимагатиме від російського агресора залишити територію окупованої України? I не додушувати Україну, утихомирюючи агресора?! Інакше навіщо Україні такий формат перемовин?", - зазначив міністр.
Читайте такожУкраїна перед "нормандськими" переговорами вимагає повернути контроль над Дебальцевим
Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися 19 жовтня в Берліні провести зустріч глав держав у «нормандському форматі».
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Володимира Путіна в переговорах у «нормандському форматі» в Берліні.
Того ж дня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що метою зустрічі лідерів країн «нормандського формату» 19 жовтня буде спроба домогтися від України просування «статусу Донбасу» й закону про вибори на його окупованій частині.