"Може, не додушувати Україну?": Аваков прокоментував заяву глави МЗС Франції щодо "статусу" Донбасу

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Може МЗС Франції краще вимагатиме від російського агресора залишити територію окупованої України? I не додушувати Україну, утихомирюючи агресора?! Інакше навіщо Україні такий формат перемовин?", - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд і канцлер Німеччини Ангела Меркель домовилися 19 жовтня в Берліні провести зустріч глав держав у «нормандському форматі».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив участь Володимира Путіна в переговорах у «нормандському форматі» в Берліні.

Того ж дня міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро заявив, що метою зустрічі лідерів країн «нормандського формату» 19 жовтня буде спроба домогтися від України просування «статусу Донбасу» й закону про вибори на його окупованій частині.