Київрада згодна платити за поїздки чиновників на особистих машинах

Київська міська рада погодила запровадження компенсаційних виплат для свого керівництва та керівництва Київської міської державної адміністрації за користування власними автомобілями для службових поїздок.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте у проекті щодо внесення змін до бюджету Києва на поточний рік.

«Враховуючи рішення Київської міської ради від 18.09.2008 «Про деякі питання діяльності комунального підприємства «Автотранспортне підприємство Київської міської ради», починаючи з 1 листопада 2008 року запровадити виплату компенсацій керівництву Київської міської ради, Київської міської держадміністрації за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок в межах та в порядку, визначених наказом Міністерства фінансів України, Міністерства економіки «Про затвердження норм коштів на представницькі цілі, рекламу та виплату компенсацій за використання особистих легкових автомобілів для службових поїздок та порядок їх витрачання» - говориться у документі рішення.

Як повідомляв УНІАН, днями має бути проведений аукціон з продажу автомобілів, що належать автопарку Київради та КМДА.