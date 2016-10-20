Питання про введення озброєної місії ОБСЄ на Донбас не є терміновим: спочатку потрібен закон про вибори - Меркель

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з президентом Франції Франсуа Олландом за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

Вона нагадала, що у Мінських угодах сказано про перехід до України контролю за кордоном.

Читайте такожПутін підтвердив готовність розширити місію ОБСЄ на Донбасі

«Ми також детально говорили про це, про безперешкодний доступ спостерігачів ОБСЄ до кордону. Як тільки будуть закон про вибори і будуть зрушення, тоді можна говорити про місію ОБСЄ, про озброєну місію, сьогодні це не дуже терміново, адже спочатку потрібен закон про вибори. Також є питання про безпекову зону і питання про утримання стійкого режиму (тиші) і також ми обговорювали закон про вибори.. на цьому ґрунтується тема про «дорожню карту»,- додала вона.

«За деякими питаннями вже є чіткий порядок виконання, але для деяких інших речей ще не сформульований чіткий графік. Отже необхідно всі ці пункти узгодити», - зауважила Меркель.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні повідомив, що Росія підтримала необхідність запровадження озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.