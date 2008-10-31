У БЮТ переживають, що Наша Україна може зірвати голосування

Наполягання частини фракції «Наша Україна – Народна самооборона” на виділенні півмільярда гривень на фінансування дострокових виборів до Верховної Ради може зірвати остаточне позитивне голосування антикризового законопроекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

Він нагадав, що «Наша Україна» вимагає врахувати в антикризовому законопроекті, що підготовлений до другого читання, поправку саме з приводу фінансування виборчої кампанії.

«Така вимога «Нашої України» означає, що в Україні панує повна економічна стабільність», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що така вимога додасть певних проблем при розгляді антикризового законопроекту в цілому. Він наголосив, що ідеальним варіантом було б погодити текст законопроекту на рівні керівників фракцій і проголосувати його в цілому в сесійній залі. Однак, зауважив М.ТОМЕНКО, скоріш за все, розгляд всіх поправок до законопроекту буде перенесено в сесійну залу і по кожній з них депутати визначатимуться. М.ТОМЕНКО вважає, що це займе значний період часу, однак і при такому варіанті існує вірогідність ухвалення в цілому.

«Але в разі наполягання на розгляді і голосуванні поправки щодо фінансування виборів остаточне позитивне голосування може бути зірване», - підкреслив заступник голови ВР.

Довідка УНІАН. 29 жовтня ВР прийняла в першому читанні внесений Президентом України законопроект «Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Фракція блоку “Наша Україна – Народна самооборона” пропонуватиме передбачити фінансування дострокових виборів в антикризовому законопроекті, який розглядатиметься у другому читанні.