Литва може розширити національні санкції проти Росії, якщо не буде загальноєвропейського рішення

Про це повідомляє Delfi з посиланням на інтерв'ю очільника МЗС Литви газеті Lietuvos zinios.

Міністр зазначив, що до списку персон нон-грата можуть бути внесені прізвища депутатів Державної думи РФ, які були обрані у тимчасово окупованому Криму.

За його словами, якщо дискусії в ЄС затягнуться, то не виключається, що країна введе національні санкції.

"Це повинно мати швидше символічне, ніж практичне значення. Не будемо приховувати - було б більш дієво, якби це було загальноєвропейським рішенням. Однак національне рішення також є сигналом", - переконаний Лінкявічюс.

Читайте такожУ Європарламенті закликали Могеріні прокоментувати присутність "санкційного" Суркова в Берліні

Також він зазначив, що з так званого санкційного «списку Надії Савченко», до якого у квітні були внесені прізвища 46 осіб, не виключено жодної особи, оскільки Росія звільнила українську льотчицю, однак продовжує незаконно утримувати в ув'язненні інших українців.

"Тому ми вирішили не вносити зміни до списку, оскільки причин для цього немає. Навпаки, ми обговорюємо можливі додаткові санкції Євросоюзу, особливо після так званих виборів в анексованому Криму", - зазначив Лінкявічюс.

У Литві списки персон нон-грата не є публічними.