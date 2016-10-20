Литва може розширити національні санкції проти Росії, якщо не буде загальноєвропейського рішення
Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс не виключив можливість розширення національних санкцій стосовно Росії, якщо Європейський Союз не наважиться зробити це у масштабі усіх країн-членів.
Про це повідомляє Delfi з посиланням на інтерв'ю очільника МЗС Литви газеті Lietuvos zinios.
Міністр зазначив, що до списку персон нон-грата можуть бути внесені прізвища депутатів Державної думи РФ, які були обрані у тимчасово окупованому Криму.
За його словами, якщо дискусії в ЄС затягнуться, то не виключається, що країна введе національні санкції.
"Це повинно мати швидше символічне, ніж практичне значення. Не будемо приховувати - було б більш дієво, якби це було загальноєвропейським рішенням. Однак національне рішення також є сигналом", - переконаний Лінкявічюс.
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Також він зазначив, що з так званого санкційного «списку Надії Савченко», до якого у квітні були внесені прізвища 46 осіб, не виключено жодної особи, оскільки Росія звільнила українську льотчицю, однак продовжує незаконно утримувати в ув'язненні інших українців.
"Тому ми вирішили не вносити зміни до списку, оскільки причин для цього немає. Навпаки, ми обговорюємо можливі додаткові санкції Євросоюзу, особливо після так званих виборів в анексованому Криму", - зазначив Лінкявічюс.
У Литві списки персон нон-грата не є публічними.