Меркель запропонує ЄС ввести нові санкції проти Росії, вони можуть вдарити по авіапромисловості РФ - ЗМІ

Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у випуску, який вийде друком в неділю, 16 жовтня.

Тема нових санкцій буде порушуватись на Європейській Раді 20-21 жовтня, передає Німецька хвиля. Однак домовитися про подальші санкції з партнерами по коаліції в Бундестазі, а потім і на загальноєвропейському рівні буде складно, зауважує видання.

Читайте такожУ МЗС пояснили, чому Захід боїться загнати Путіна у кут

Зазначається, що президент США Барак Обама у телефонній розмові пообіцяв Меркель підтримку в разі об'єднання європейців навколо "жорсткої реакції". Подальші санкції можуть стосуватися авіаційної промисловості Росії, яка є важливою для оборонного відомства країни.

США звинувачують Росію в нападі на гуманітарний конвой ООН у Сирії, внаслідок якого загинули щонайменше 20 людей. У повітряному просторі над Алеппо були зафіксовані два російських Су-24.