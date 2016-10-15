Меркель запропонує ЄС ввести нові санкції проти Росії, вони можуть вдарити по авіапромисловості РФ - ЗМІ

22:00, 15 жовтня 2016
Політика
2322 0

Канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір запропонувати Європейському Союзу запровадити проти Росії нові санкції через загострення ситуації в Сирії.

Путин признал, что

Про це повідомляє газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung у випуску, який вийде друком в неділю, 16 жовтня.

Тема нових санкцій буде порушуватись на Європейській Раді 20-21 жовтня, передає Німецька хвиля. Однак домовитися про подальші санкції з партнерами по коаліції в Бундестазі, а потім і на загальноєвропейському рівні буде складно, зауважує видання.

Читайте такожУ МЗС пояснили, чому Захід боїться загнати Путіна у кут

Зазначається, що президент США Барак Обама у телефонній розмові пообіцяв Меркель підтримку в разі об'єднання європейців навколо "жорсткої реакції". Подальші санкції можуть стосуватися авіаційної промисловості Росії, яка є важливою для оборонного відомства країни.

США звинувачують Росію в нападі на гуманітарний конвой ООН у Сирії, внаслідок якого загинули щонайменше 20 людей. У повітряному просторі над Алеппо були зафіксовані два російських Су-24.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter