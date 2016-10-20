Шульц: Санкції проти РФ зберігатимуться до повного виконання Мінських угод

Про це він сказав у Брюсселі перед початком саміту Європейського Союзу.

"Санкції зберігатимуться і продовжуватимуть застосовуватися до тих пір, поки Мінські угоди повністю не будуть виконані", - наголосив Шульц і додав, що Мінські угоди повинні бути виконані усіма сторонами конфлікту.

Президент Європарламенту повідомив, що вже провів окремі зустрічі з президентом України Петром Порошенком та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які вчора брали участь у переговорах у "нормандському форматі".

"Зараз я відчуваю, що там ще немає достатнього прогресу, але атмосфера була, як мені сказали, більш конструктивною, ніж це очікувалося", - додав Шульц.

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Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня в Берліні відбулися переговори президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель, президента Франції Франсуа Олланда і президента РФ Володимира Путіна.

На прес-конференції за підсумками переговорів Порошенко заявив, що лідери країн «нормандського формату» затвердили німецькі й французькі пропозиції щодо основи «дорожньої карти» виконання Мінських угод.

Також президент України зазначив, що Росія підтримала необхідність розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.

Крім того, за словами Порошенка, лідери країн домовилися продовжити на рівні експертів і робочих груп підготовку концепції виборчого законодавства для проведення виборів на Донбасі.