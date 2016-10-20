Порошенко сподівається, що НАТО тиснутиме на Росію для повного виконання нею Мінських угод

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом сьогодні в Брюсселі.

«Ми сподіваємося, що наш партнер - НАТО - буде тиснути на Росію для того, щоб вона повністю впроваджувала Мінські угоди, особливо в плані безпеки», - заявив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко прибув до штаб-квартири НАТО, де розпочалась зустріч із генеральним секретарем альянсу Єнсом Столтенбергом.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, генсек НАТО зустрів Порошенка на ґанку штаб-квартири. Обидва високопосадовці потисли руки для офіційної зйомки та пішли в кімнату для переговорів.