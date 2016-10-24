Скандал довкола заяв про приналежність Криму Росії: МЗС України передало ноту протесту представнику Сирії

Про це УНІАН повідомила речник МЗС Мар’яна Беца.

"Ми передали ноту протесту. Сказали, що це недружній акт з боку Сирії, і зазначили, що Крим - це територія України відповідно до норм міжнародного права і резолюції Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року", - сказала Беца.

Як повідомляв УНІАН, голова Народної ради (законодавчого органу) Сирійської Арабської Республіки Хадія Халаф Аббас заявила, що окупована Автономна республіка Крим є "невід'ємною частиною" Російської Федерації.

27 березня 2014 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, якою не визнається проведений 16 березня референдум в Криму про відокремлення від України і подальшу анексію півострова Росією. В резолюції A/68L.39 "Територіальна цілісність України" зазначається, зокрема, що референдум в Криму "не має сили і не може бути основою для зміни статусу Автономної Республіки Крим чи міста Севастополя".

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За резолюцію проголосували 100 членів Генасамблеї, утрималися 58, а 11 проголосували проти. Проти голосували: Російська Федерація, Білорусь, Зімбабве, Венесуела, Сирія, Болівія, Вірменія, Північна Корея, Куба, Нікарагуа, Судан.

16 березня 2014 року за військової та політичної підтримки РФ у Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум щодо самовизначення Криму. За даними голови так званої «республіканської комісії з проведення референдуму» Михайла Малишева, 1 млн 233 тис. осіб або 96,77% тих, хто взяв участь у «голосуванні», висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму та Севастополя. Документ підписали президент РФ Володимир Путін і нелегітимний прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту АРК Володимир Константинов, а також «уповноважений представник міста Севастополь» Олексій Чалий.