Екслюзив програми "Гроші": Як в арештованому будинку Азарова опинилися торгівці вугіллям із Донбасу

Журналісти вирішили перевірити, чи насправді майно прем`єра-утікача Азарова надійно опечатано і скоро повернеться у державну власність.

Дивіться сенсаційне розслідування програми “Гроші”. Журналісти були вкрай здивовані, коли дізнались хто наглядає за розкішним маєтком Азарова. Читайте такожАзаров, Клименко і Захарченко не знаходяться в розшуку Інтерполу - нардеп

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