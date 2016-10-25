Екслюзив програми "Гроші": Як в арештованому будинку Азарова опинилися торгівці вугіллям із Донбасу
04:01, 25 жовтня 2016Політика
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Журналісти вирішили перевірити, чи насправді майно прем`єра-утікача Азарова надійно опечатано і скоро повернеться у державну власність.
Як в арештованому будинку Азарова опинилися торгівці вугіллям із Донбасу / скріншот
Дивіться сенсаційне розслідування програми “Гроші”.
Журналісти були вкрай здивовані, коли дізнались хто наглядає за розкішним маєтком Азарова.
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