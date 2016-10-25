"Гроші" розказують, звідки у екс-спікера ВР Рибака багатомільйонні багатства
04:50, 25 жовтня 2016Політика
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Він був одним із найближчих друзів Януковича, але після революції про нього чомусь забули.
Рибак веде успішний бізнес разом із своїми дітьми / УНІАН
Між тим, екс-спікер Верховної Ради Володимир Рибак веде успішний бізнес разом із своїми дітьми.
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“Гроші” розкажуть, що ж це за багатомільйонний бізнес.
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