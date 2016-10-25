"Гроші" розказують, звідки у екс-спікера ВР Рибака багатомільйонні багатства

Він був одним із найближчих друзів Януковича, але після революції про нього чомусь забули.

Між тим, екс-спікер Верховної Ради Володимир Рибак веде успішний бізнес разом із своїми дітьми. Читайте такожЕкс-спікер Рибак живе і працює у Києві: "ГПУ не має до мене жодних претензій" “Гроші” розкажуть, що ж це за багатомільйонний бізнес.

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