ЗМІ про закон щодо виборів на Донбасі: буде прописаний так, щоб змусити Росію виконати зобов'язання

Про подробиці розроблюваного проекту закону РБК-Україна стало відомо від поінформованих джерел у дипломатичних колах.

Зокрема, передбачається, що процедура оголошення виборів буде такою ж, як і при будь-яких виборах у країні: Верховна Рада повинна проголосувати за відповідну постанову, призначивши їх на конкретну дату.

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У перехідних положеннях закону пропонується закріпити, що результати голосування на виборах наберуть чинності тільки у випадку, якщо їх визнають міжнародні спостерігачі, в тому числі, з ОБСЄ.

Крім того, в законі пропонується прописати правила голосування на виборах тимчасово переміщених громадян. Обов'язковою умовою стане участь у виборах українських партій та висвітлення передвиборної кампанії й процесу голосування українськими ЗМІ.

Раніше Порошенко назвав умови, за яких можливе проведення місцевих виборів на Донбасі, серед яких – виконання компонента з безпеки Мінських угод та голосування за відповідний закон у Верховній Раді.